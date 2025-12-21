Logo SportMediaset

Fiorentina, Commisso cala l'asso: Fabio Paratici per la salvezza. Firma a un passo

Commisso non molla: Paratici a un passo dalla Viola. Contratto quinquennale e carta bianca

di Redazione
21 Dic 2025 - 14:15

La mossa di Rocco Commisso per evitare la retrocessione della Fiorentina ha un nome e cognome precisi: Fabio Paratici. L'ex dirigente della Juventus secondo Calciomercao.com è atteso già oggi in Italia per raccogliere una sfida tanto affascinante quanto drammatica: rifondare e salvare il progetto viola. La trattativa è ai dettagli finali e la fumata bianca è attesa entro le prossime 24 ore. Commisso non ha badato a spese, inviando al manager piacentino una proposta irrinunciabile: un contratto quinquennale a cifre importanti, ma soprattutto la garanzia di avere pieni poteri. Paratici avrà carta bianca totale sull'area sportiva: dalla scelta dello staff e dell'allenatore fino alla gestione completa del mercato. 

Perché Paratici lascia già il Tottenham

 Solo il 15 ottobre scorso Paratici era stato nominato nuovo ds del Tottenham. Tuttavia, lo scenario a Londra è cambiato radicalmente con le dimissioni del presidente Daniel Levy (avvenute a settembre dopo 25 anni), colui che aveva affidato le chiavi del club al dirigente italiano. Senza più il suo punto di riferimento, e con la forte nostalgia dell'Italia, è stato lo stesso Paratici a spingere per l'addio agli Spurs. 

fiorentina
paratici
ds
firma

