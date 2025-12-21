Fiorentina, Commisso cala l'asso: Fabio Paratici per la salvezza. Firma a un passo

La mossa di Rocco Commisso per evitare la retrocessione della Fiorentina ha un nome e cognome precisi: Fabio Paratici. L'ex dirigente della Juventus secondo Calciomercao.com è atteso già oggi in Italia per raccogliere una sfida tanto affascinante quanto drammatica: rifondare e salvare il progetto viola. La trattativa è ai dettagli finali e la fumata bianca è attesa entro le prossime 24 ore. Commisso non ha badato a spese, inviando al manager piacentino una proposta irrinunciabile: un contratto quinquennale a cifre importanti, ma soprattutto la garanzia di avere pieni poteri. Paratici avrà carta bianca totale sull'area sportiva: dalla scelta dello staff e dell'allenatore fino alla gestione completa del mercato.