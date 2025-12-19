Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
fiorentina
HomeMercatoVideoFotoRosa
CRISI VIOLA

Fiorentina sempre più a fondo: Udinese ultima spiaggia per Vanoli. Si valutano i sostituti

La sconfitta con il Losanna in Conference League rende la situazione dei toscani sempre più complicata

19 Dic 2025 - 12:44

E adesso? Si aspetta la partita con l'Udinese. Di ultime spiagge la Fiorentina ne ha avute, negli ultimi mesi, così tante da far invidia al litorale della Versilia. Quella di domenica, almeno per Vanoli, è la definitiva. Losanna non ha fatto altro che certificare una situazione che definire complicata è un singolare eufemismo. Il problema non è tanto dover affrontare i playoff di Conference League senza la qualificazione diretta ma essere costretti a nuove partite, oltre quelle di campionato che sono fondamentali per la salvezza. L'Europa, a questo punto, è un di più inutile visto che la squadra deve evitare la B. Aggiungere nuove gare, anche se si potrebbe puntare sulle seconde linee, non fa altro che togliere energie fisiche e mentali a quello che realmente conta.

Se invece della Fiorentina ci fosse qualsiasi altra squadra di livello medio-basso in una situazione di classifica così, saremmo tutti convinti che non avrebbe speranze. La Viola ha una rosa di livello superiore rispetto a quella di chi è costretto a lottare per evitare la B. Non ha però l'abitudine a farlo. In molti hanno fatto il paragone con l'assurda stagione '92-'93, quando una Fiorentina molto più forte di quella attuale (Batistuta, Baiano, Laudrup, Effenberg, Massimo Orlando) e in piena zona Europa, iniziò un tracollo inimmaginabile dopo che Cecchi Gori esonerò Radice per prendere Agroppi. Allora la Serie B si concretizzò da gennaio in poi con una serie infinita di sconfitte. Ora la situazione è diversa. A dicembre si è già toccato il fondo, quindi non restano che due possibilità: o risalire o iniziare a scavare.

Udine sarà il crocevia stagionale. In caso di ulteriore passo falso, Vanoli farà le valigie come Pioli e la società dovrà prendere il terzo allenatore. Sì ma chi? Ballardini, visto allo stadio con il Verona, ha dato vita a numerose illazioni ma il casting si riduce a due nomi: Iachini e Galloppa. Il primo, ex giocatore viola presente anche in quella disgraziata stagione, ha il vantaggio di conoscere l'ambiente e l'esperienza di chi ne ha viste tante nella lotta per la salvezza. Il secondo sta facendo ottime cose con la Primavera viola e porterebbe un po' di freschezza in un ambiente disperato. Di certo il tempo è poco e la classifica piange. Una scossa ci vuole e la vogliono anche i giocatori, se non altro per non passare il resto della stagione a scusarsi sotto la curva dopo ogni partita.   

Leggi anche

Sprofondo viola, Sigua complica i piani di Vanoli: la Fiorentina giocherà i playoff

fiorentina
udinese
vanoli

Ultimi video

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

I più visti di Fiorentina

Giuntoli chiama la Fiorentina: l'ex Juve si candida con Commisso per il rilancio

Fiorentina: Vanoli atteso venerdì a Firenze, domenica sarà in panchina contro il Genoa

Fiorentina, Petrachi in pole per il dopo-Pradé. E in panchina può tornare Palladino

MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

Fiorentina-Genoa, c'è l'accordo per Gudmundsson: sarà viola a titolo definitivo. Kean tentato dall'Arabia

Fiorentina, Vanoli è il nuovo allenatore: "Dobbiamo resettare, rischio anche io"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
14:15
Bayern Monaco, anche l'Atletico Madrid piomba su Goretzka
13:41
Barcellona, si va verso il riscatto di Rashford
12:05
Chelsea, Maresca: "City? Solo chiacchiere"
Marco Palestra (Atalanta) in prestito secco al Cagliari: 11 presenze 2 assist
11:05
Inter, Palestra passa anche... dalla Supercoppa Italiana
10:18
Bologna, Di Vaio: "Freuler? Stiamo parlando con il suo agente"