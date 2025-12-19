Fiorentina sempre più a fondo: Udinese ultima spiaggia per Vanoli. Si valutano i sostituti

Udine sarà il crocevia stagionale. In caso di ulteriore passo falso, Vanoli farà le valigie come Pioli e la società dovrà prendere il terzo allenatore. Sì ma chi? Ballardini, visto allo stadio con il Verona, ha dato vita a numerose illazioni ma il casting si riduce a due nomi: Iachini e Galloppa. Il primo, ex giocatore viola presente anche in quella disgraziata stagione, ha il vantaggio di conoscere l'ambiente e l'esperienza di chi ne ha viste tante nella lotta per la salvezza. Il secondo sta facendo ottime cose con la Primavera viola e porterebbe un po' di freschezza in un ambiente disperato. Di certo il tempo è poco e la classifica piange. Una scossa ci vuole e la vogliono anche i giocatori, se non altro per non passare il resto della stagione a scusarsi sotto la curva dopo ogni partita.