Lazio, si pensa al ritorno di Keita

La Lazio valuta le occasioni in vista del mercato di gennaio e pensa a un clamoroso ritorno. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, la dirigenza biancoceleste vorrebbe provare a riportare nella Capitale Keita Baldé, attualmente al Monza, per dare fiato a Zaccagni. Come evidenziato dalle ultime indiscrezioni, l'attaccante aprirebbe volentieri al ritorno a Formello e in più rientrerebbe nella lista dei calciatori cresciuti nel vivaio della Lazio. Con i biancocelesti, Keita ha giocato 137 partite mettendo a referto 31 gol e 22 assist tra il 2013 e il 2017.