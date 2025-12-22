Napoli, ds Manna: "Lucca sul mercato? Dipende da lui, deve alzare i giri"

"Lucca sul mercato con il ritorno di Lukaku? Sono discorsi prematuri. Romelu sta rientrando, ma ha bisogno di lavorare perché è un giocatore con una fisicità importante e lo stesso infortunio è stato importante. Non possiamo velocizzare il rientro ma ragionare step by step. Lucca è forte, l'abbiamo voluto. Ora deve alzare i giri, c'è da andare forte non solo in settimana ma anche in partita. Sta tanto a lui". Così il ds del Napoli Giovanni Manna a Supercoppa italiana live su Italia 1 prima della finale tra Napoli e Bologna.