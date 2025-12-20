Logo SportMediaset

Fiorentina

Dzeko, Dodô ma non solo: anche Kean potrebbe dire addio a gennaio

Sulle tracce dell'azzurro ci sarebbe il Barcellona: possibile un prestito con obbligo di riscatto

di Redazione
20 Dic 2025 - 13:30

A gennaio sarà vera e propria rivoluzione in casa Fiorentina. I viola, ultimi in classifica, stanno pianificando le mosse di mercato per tentare la difficile risalita e non è da escludere qualche clamoroso addio

Sulla lista dei possibili partenti c'è sicuramente Edin Dzeko. L'attaccante, arrivato in estate dal Fenerbahce, sta faticando parecchio a Firenze e le pretendenti in Serie A non mancano. Al momento, il Genoa sembra essere la squadra a cercarlo con maggiore insistenza: Daniele De Rossi, compagno di squadra del bosniaco ai tempi della Roma, lo conosce molto bene ed è convinto che Edin possa portare la giusta dose di esperienza all'interno dello spogliatoio, ingrediente più che mai necessario nella corsa salvezza del Grifone. Per il bosniaco, sullo sfondo c'è anche il Cagliari, ma questa pista resta molto più complicata. 

Occhio anche al nome di Dodô: il brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2027 ma non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo, motivo per cui l'Inter lo starebbe seguendo con attenzione come sostituto di Dumfries

Le indiscrezioni delle ultime ore, però, riportano anche di un possibile addio di un big. Come evidenziato da Orazio Accomando nel tg di SportMediaset, Moise Kean è finito nel mirino del Barcellona. Il destino dell'attaccante viola è inevitabilmente legato a quello della squadra. La Fiorentina, in caso di retrocessione, lo perderebbe a un prezzo sicuramente molto inferiore a quello del suo valore e potrebbe quindi decidere di sacrificarlo già a gennaio. 

Kean ha una clausola da 62 milioni di euro valida per l'estero dall'1 al 15 luglio ma i Blaugrana potrebbero tentare l'affondo in inverno. Vista la situazione economica del Barça, un acquisto a titolo definitivo è complicato: l'affare potrebbe essere percorribile in prestito con obbligo di riscatto. Difficile un ritorno in Premier League

