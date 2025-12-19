Dzeko-Fiorentina, aria di addio: De Rossi lo vuole al Genoa

Il bosniaco vorrebbe quindi cambiare aria già nel corso della sessione invernale di mercato e, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe comunque rimanere in Serie A. Su Dzeko ci sarebbe il forte interesse del Genoa, alla ricerca di innesti d'esperienza per proseguire la corsa alla salvezza sotto la guida di Daniele De Rossi. È proprio l'ex allenatore giallorosso, e compagno di squadra di Edin ai tempi della Roma, l'artefice dell'operazione. Il tecnico del Grifone conosce bene l'attaccante e sa che potrebbe dargli una grande mano in termini realizzativi, ma non solo.