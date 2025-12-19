Dzeko-Fiorentina, aria di addio: De Rossi lo vuole al Genoa

Il tecnico rossoblù vorrebbe il suo ex compagno di squadra ai tempi della Romadi Redazione
L'avventura di Edin Dzeko alla Fiorentina potrebbe chiudersi molto prima del previsto. Arrivato in estate dal Fenerbahce, l'attaccante non è mai riuscito a imporsi con la maglia dei viola, complice anche il momento delicatissimo che il club sta vivendo.
Il bosniaco vorrebbe quindi cambiare aria già nel corso della sessione invernale di mercato e, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe comunque rimanere in Serie A. Su Dzeko ci sarebbe il forte interesse del Genoa, alla ricerca di innesti d'esperienza per proseguire la corsa alla salvezza sotto la guida di Daniele De Rossi. È proprio l'ex allenatore giallorosso, e compagno di squadra di Edin ai tempi della Roma, l'artefice dell'operazione. Il tecnico del Grifone conosce bene l'attaccante e sa che potrebbe dargli una grande mano in termini realizzativi, ma non solo.
Dzeko compirà 40 anni il prossimo marzo, motivo per cui bisogna attendersi un contratto abbastanza breve. Il bosniaco lascerebbe la Fiorentina a titolo definitivo e firmerebbe col Grifone per soli sei mesi con il rinnovo che potrebbe essere legato alla permanenza in Serie A dei rossoblù.
Sull'ex centravanti dell'Inter ci sarebbe anche il Cagliari, che vuole un profilo d'esperienza per sostituire l'infortunato Belotti. La trattativa, però, sarebbe davvero molto più complicata: il Genoa resta favorito e con la volontà di Dzeko l'affare potrebbe chiudersi anche in pochi giorni.