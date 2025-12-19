Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
fiorentina
HomeMercatoVideoFotoRosa
Calciomercato

Dzeko-Fiorentina, aria di addio: De Rossi lo vuole al Genoa

Il tecnico rossoblù vorrebbe il suo ex compagno di squadra ai tempi della Roma 

di Redazione
19 Dic 2025 - 11:45

L'avventura di Edin Dzeko alla Fiorentina potrebbe chiudersi molto prima del previsto. Arrivato in estate dal Fenerbahce, l'attaccante non è mai riuscito a imporsi con la maglia dei viola, complice anche il momento delicatissimo che il club sta vivendo. 

Il bosniaco vorrebbe quindi cambiare aria già nel corso della sessione invernale di mercato e, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe comunque rimanere in Serie A. Su Dzeko ci sarebbe il forte interesse del Genoa, alla ricerca di innesti d'esperienza per proseguire la corsa alla salvezza sotto la guida di Daniele De Rossi. È proprio l'ex allenatore giallorosso, e compagno di squadra di Edin ai tempi della Roma, l'artefice dell'operazione. Il tecnico del Grifone conosce bene l'attaccante e sa che potrebbe dargli una grande mano in termini realizzativi, ma non solo. 

Dzeko compirà 40 anni il prossimo marzo, motivo per cui bisogna attendersi un contratto abbastanza breve. Il bosniaco lascerebbe la Fiorentina a titolo definitivo e firmerebbe col Grifone per soli sei mesi con il rinnovo che potrebbe essere legato alla permanenza in Serie A dei rossoblù. 

Sull'ex centravanti dell'Inter ci sarebbe anche il Cagliari, che vuole un profilo d'esperienza per sostituire l'infortunato Belotti. La trattativa, però, sarebbe davvero molto più complicata: il Genoa resta favorito e con la volontà di Dzeko l'affare potrebbe chiudersi anche in pochi giorni

Leggi anche

Fiorentina, scoppia il caso Mandragora: "Non mi permetterei di lanciare la fascia da capitano"

fiorentina
edin dzeko
genoa
cagliari

Ultimi video

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

I più visti di Fiorentina

Giuntoli chiama la Fiorentina: l'ex Juve si candida con Commisso per il rilancio

Fiorentina: Vanoli atteso venerdì a Firenze, domenica sarà in panchina contro il Genoa

Fiorentina, Petrachi in pole per il dopo-Pradé. E in panchina può tornare Palladino

MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

Fiorentina-Genoa, c'è l'accordo per Gudmundsson: sarà viola a titolo definitivo. Kean tentato dall'Arabia

Fiorentina, Vanoli è il nuovo allenatore: "Dobbiamo resettare, rischio anche io"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
14:15
Bayern Monaco, anche l'Atletico Madrid piomba su Goretzka
13:41
Barcellona, si va verso il riscatto di Rashford
12:05
Chelsea, Maresca: "City? Solo chiacchiere"
Marco Palestra (Atalanta) in prestito secco al Cagliari: 11 presenze 2 assist
11:05
Inter, Palestra passa anche... dalla Supercoppa Italiana
10:18
Bologna, Di Vaio: "Freuler? Stiamo parlando con il suo agente"