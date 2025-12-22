Grave infortunio per Isak: il Liverpool valuta di tornare sul mercato

La sfortuna sembra perseguitare Alexander Isak. L'attaccante svedese, acquistato in estate dal Liverpool per 145 milioni di euro dal Newcastle, sembra aver rimediato un brutto infortunio nell'ultima gara in occasione del gol segnato contro il Tottenham: le prime diagnosi parlano della rottura di una gamba. Un infortunio che, se confermato, terrebbe il classe '99 lontano dai campi a lungo. Per questo i Reds stanno valutando il da farsi in vista del mercato di gennaio: Slot, con Cody Gakpo ai box e Salah in coppa d'Africa, rimarrebbe con i soli Ekitike, Chiesa e il giovane Ngumoha. Per questo, secondo quanto riporta il The Athletic, a gennaio i vertici del club potrebbero portare ad Anfield un nuovo attaccante. Il nome più chiacchierato è quello di Antoine Semenyo del Bournemouth, per cui c'è una clausola da 65 milioni esercitabile fino al 10 di gennaio. Sull'esterno del Ghana però la concorrenza è forte: City e United avrebbero già preso contatti con i suoi agenti.