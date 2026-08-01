Fiorentina, Mastantuono più vicino: galeotta può essere… l’amichevole

Il club spagnolo, che lo aveva prelevato dal River Plate per 45 milioni di euro, sta valutando la soluzione del prestito per garantire più minuti al giovane talento, reduce da una prima stagione in cui ha avuto poco spazio. I rapporti eccellenti tra le due società, ulteriormente rinsaldati dalla recente operazione che ha portato Victor Valdepenas a Firenze, rappresentano un assist importante per il club toscano, che ha già incassato l'ok di massima degli spagnoli al prestito e vorrebbe impostare un'operazione alla Nico Paz.