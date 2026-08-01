MERCATO

Fiorentina, Mastantuono più vicino: galeotta può essere… l’amichevole

I viola, che hanno appena ufficializzato Valdepenas dal Real, oggi sfidano i Blancos e sarà l’occasione giusta per provare a portare in Italia il trequartista classe 2007

01 Ago 2026 - 11:07
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Sono ore di grande fermento in casa Fiorentina tra impegni sul campo e strategie di mercato. Mentre la squadra si prepara all'amichevole di lusso contro il Real Madrid in programma a Klagenfurt, l'attenzione della dirigenza viola è tutta focalizzata su Franco Mastantuono, talentuoso attaccante argentino classe 2007 di proprietà dei Blancos.

La trattativa

 Il club spagnolo, che lo aveva prelevato dal River Plate per 45 milioni di euro, sta valutando la soluzione del prestito per garantire più minuti al giovane talento, reduce da una prima stagione in cui ha avuto poco spazio. I rapporti eccellenti tra le due società, ulteriormente rinsaldati dalla recente operazione che ha portato Victor Valdepenas a Firenze, rappresentano un assist importante per il club toscano, che ha già incassato l'ok di massima degli spagnoli al prestito e vorrebbe impostare un'operazione alla Nico Paz.

La concorrenza è tanta

 Non c'è solo la Viola, il nome di Mastantuono è caldissimo in Serie A: sulle tracce del classe 2007 si sono messe infatti anche Milan, Napoli e Roma, mentre all'estero la concorrenza più agguerrita arriva dal Fulham.

A spostare l'ago della bilancia potrebbe essere quindi la volontà del ragazzo e secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Mastantuono avrebbe confidato a José Mourinho, che lo ha escluso dai convocati per il test amichevole, un laconico ma inequivocabile "Vado in Italia", scartando di fatto le ipotesi estere.

In Italia, ma dove? La Fiorentina e Paratici puntano forte sull'asse con Madrid e l'amichevole di oggi può essere l'occasione giusta per convincere il ragazzo ad accettare la proposta dei viola.

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