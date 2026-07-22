Mastantuono via in prestito: anche dei club italiani potrebbero bussare alla porta del Real...

Tra le tante squadre interessate a un profilo giovane e di qualità come quello di Mastantuono, potrebbero emergere anche offerte dalla Serie A. Già, perché in casa Fiorentina inizia a farsi viva la suggestione che potrebbe portare a una proposta ufficiale ai blancos per l'ex River Plate: Paratici è scatenato sul mercato e nelle scorse ore avrebbe effettuato un primo sondaggio. L'operazione, eventualmente, sarebbe fattibile solo in prestito secco, sia perché a Madrid non vogliono privarsi del giocatore, sia perché la Fiorentina non avrebbe i mezzi economici per avvicinarsi alla cifra per cui Mastantuono è stato acquistato dal Real (oltre 60 milioni). Anche se non ci sono voci al riguardo, un profilo come quello dell'ala argentina potrebbe far comodo anche ad Amorim e al suo Milan, alla ricerca proprio di un esterno di piede sinistro che sappia dare qualità sulla trequarti. Tra suggestioni e semplici ipotesi, Mastantuono si prepara a una nuova esperienza: chissà che non possa essere proprio nel nostro campionato...