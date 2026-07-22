LO SCENARIO

Mastantuono via in prestito: anche dei club italiani potrebbero bussare alla porta del Real...

L'esterno potrebbe intrigare più di una squadra in Italia...

22 Lug 2026 - 12:26
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La prima stagione di Franco Mastantuono, complice anche l'annata storta del Real Madrid, ha avuto più bassi che alti, motivo per cui l'ala destra potrebbe andare a fare esperienza altrove in prestito con l'obiettivo di tornare al Bernabeu più pronto e inserito in un contesto diverso. Un po' come fatto con Endrick, il Real sarebbe favorevole a un prestito secco, senza nessuna opzione d'acquisto per altri club, a conferma di quanto il club di Florentino Pérez punti sul classe 2007. 

Fiorentina interessata?

 Tra le tante squadre interessate a un profilo giovane e di qualità come quello di Mastantuono, potrebbero emergere anche offerte dalla Serie A. Già, perché in casa Fiorentina inizia a farsi viva la suggestione che potrebbe portare a una proposta ufficiale ai blancos per l'ex River Plate: Paratici è scatenato sul mercato e nelle scorse ore avrebbe effettuato un primo sondaggio. L'operazione, eventualmente, sarebbe fattibile solo in prestito secco, sia perché a Madrid non vogliono privarsi del giocatore, sia perché la Fiorentina non avrebbe i mezzi economici per avvicinarsi alla cifra per cui Mastantuono è stato acquistato dal Real (oltre 60 milioni). Anche se non ci sono voci al riguardo, un profilo come quello dell'ala argentina potrebbe far comodo anche ad Amorim e al suo Milan, alla ricerca proprio di un esterno di piede sinistro che sappia dare qualità sulla trequarti. Tra suggestioni e semplici ipotesi, Mastantuono si prepara a una nuova esperienza: chissà che non possa essere proprio nel nostro campionato...

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franco mastantuono

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