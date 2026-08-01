MANOVRE GIALLOROSSE

Roma, dopo Castro e Koulierakis il sogno è un colpo Blanco: Endrick e Mastantuono nel mirino

I giallorossi molto attivi sul mercato vorrebbero regalare a Gasperini un colpo da novanta, con qualche incastro è possibile

01 Ago 2026 - 10:48
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La Roma si è messa in moto sul mercato: dopo gli arrivi di Castro e Koulierakis ora i giallorossi guardano a Madrid e alla situazione di Endrick e Mastantuono. Tutto è subordinato all'eventuale cessione di Soulé per circa 40 milioni. L'argentino ha molti estimatori tra cui il Milan, che è però a sua volta bloccato da una serie di giocatori che sta facendo fatica a vendere. Con qualche tessera del puzzle che si sistema, però, l'ultimo mese di mercato potrebbe portare a Gasperini un regalo... blanco.

Endrick e Mastantuono, le situazioni

 Al Real Madrid le cose stanno cambiando nell'estate del ritorno di Mourinho, quindi molti giocatori si stanno guardando intorno: il brasiliano Endrick è reduce da una seconda parte di stagione stratosferica in prestito al Lione, condita da 21 partite, 8 gol e 8 assist. Una furia. Franco Mastantuono invece, acquistato un po' a sorpresa per 48 milioni dal Real nell'estate 2025 ha inizialmente trovato spazio con Xabi Alonso salvo poi venire inghiottito dai turbini della deludente stagione madridista. Il Real, a quanto risulta, sarebbe disposto a cedere entrambi ma non ha nessuna intenzione di perdere il controllo dei due che tradotto significa Formula Nico Pazcessione in prestito con diritto di riscatto e opzione di controriscatto a favore della Casa Blanca. La richiesta per Endrick sarebbe sui 45-50 milioni, quella per Mastantuono poco più bassa. 

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I dubbi tattici

 Una delle questioni legate a Endrick è quella del ruolo: il classe 2006 è a tutti gli effetti un centravanti, di quelli agili e moderni, basso e potente fisicamente, ma in giallorosso rischierebbe di risultare una sorta di clone di Donyell Malen. Avere alternative è utilissimo, ma la Roma per il futuro si è già tutelata con Santiago Castro. Il brasiliano sa fare anche l'esterno, lo ha fatto in nazionale sotto Ancelotti, ma Gasperini è tatticamente molto esigente verso i suoi giocatori e Endrick è ancora nella fase della carriera in cui l'istinto del talento puro prevale sull'ordine e sulle scelte ponderate in campo. L'argentino Mastantuono è un giocatore più cerebrale, pur avendo un anno in meno, ed è più vicino a un esterno vero come tipologia: ama giocare la palla, creare, ma non disdegna sacrificio e occasionali randellate. Tra i due sarebbe certamente l'acquisto meno mediatico, ma in fin dei conti più utile. Problema non da poco, su di lui c'è mezzo mondo con la Fiorentina che sta spingendo a tutta per portarlo in Toscana. Come detto, però, è tutto legato all'uscita di un big: se D'Amico riuscirà a piazzare Soulé velocemente allora le cose potrebbero prendere una piega positiva per uno di questi due talenti, ma il tempo stringe e le rivali non stanno a guardare.

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