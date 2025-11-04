Fiorentina, Galloppa ad interim. Poi D'Aversa in pole position

Pioli per la prima volta al Viola Park: incontro con Pradè e visita al centro sportivo
Il club esonera Pioli e dà la squadra Galloppa ad interim fino alla Conference League. Poi D'Aversa in pole positiondi Stefano Fiore
Regna il caos in casa Fiorentina dopo l'ennesimo, pesante ko di una stagione fin qui da incubo. In seguito alla sconfitta interna col Lecce la società viola ha comunicato l'esonero a Stefano Pioli, al suo posto è stato messo Daniele Galloppa (attuale tecnico della Primavera) ad interim in attesa del probabile arrivo di Roberto D'Aversa.
La squadra è in ritiro al Viola Park e vi resterà fino a mercoledì, quando dovrà partire per la trasferta di Conference League contro il Mainz, quando in panchina potrebbe esserci ancora Galloppa.
Per quanto riguarda il post-Conference, scartate le ipotesi di un clamoroso ritorno di Palladino, oltre alle piste De Rossi (vicino a chiudere col Genoa) e Thiago Motta (che potrebbe tornare in gioco all'Atalanta), l'altro nome caldo è quello di Vanoli che però già dalla serata di ieri ha perso molte chance. D'Aversa resta in pole position anche perché ha aperto a un contratto sino a fine stagione.
