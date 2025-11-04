Logo SportMediaset

il nuovo allenatore

Fiorentina, Galloppa ad interim. Poi D'Aversa in pole position

Il club esonera Pioli e dà la squadra Galloppa ad interim fino alla Conference League. Poi D'Aversa in pole position

di Stefano Fiore
04 Nov 2025 - 12:14

Regna il caos in casa Fiorentina dopo l'ennesimo, pesante ko di una stagione fin qui da incubo. In seguito alla sconfitta interna col Lecce la società viola ha comunicato l'esonero a Stefano Pioli, al suo posto è stato messo Daniele Galloppa (attuale tecnico della Primavera) ad interim in attesa del probabile arrivo di Roberto D'Aversa.

Fiorentina, Galloppa col Mainz

La squadra è in ritiro al Viola Park e vi resterà fino a mercoledì, quando dovrà partire per la trasferta di Conference League contro il Mainz, quando in panchina potrebbe esserci ancora Galloppa.

Fiorentina, D'Aversa in pole position

Per quanto riguarda il post-Conference, scartate le ipotesi di un clamoroso ritorno di Palladino, oltre alle piste De Rossi (vicino a chiudere col Genoa) e Thiago Motta (che potrebbe tornare in gioco all'Atalanta), l'altro nome caldo è quello di Vanoli che però già dalla serata di ieri ha perso molte chance. D'Aversa resta in pole position anche perché ha aperto a un contratto sino a fine stagione

Pioli per la prima volta al Viola Park: incontro con Pradè e visita al centro sportivo

1 di 4
© Foto da web
© Foto da web
© Foto da web

© Foto da web

© Foto da web

