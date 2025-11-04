Fiorentina, Galloppa ad interim. Poi D'Aversa in pole position

Per quanto riguarda il post-Conference, scartate le ipotesi di un clamoroso ritorno di Palladino, oltre alle piste De Rossi (vicino a chiudere col Genoa) e Thiago Motta (che potrebbe tornare in gioco all'Atalanta), l'altro nome caldo è quello di Vanoli che però già dalla serata di ieri ha perso molte chance. D'Aversa resta in pole position anche perché ha aperto a un contratto sino a fine stagione.