Mercato

Al via il mercato invernale, dal 2 gennaio un mese per i sogni dei tifosi

25 Dic 2025 - 15:15

I club di Serie A si preparano per il mercato invernale, la tradizionale finestra di gennaio in cui si proverà a correggere gli errori estivi o a rafforzare le squadre per centrare gli obiettivi stagionali. Il gong è fissato per il 2 gennaio, mentre la sessione terminerà il 2 febbraio. Negli ultimi anni i problemi finanziari del calcio italiano hanno un po' frenato le possibilità di spesa delle società. Ma i colpi, almeno in termini economici, non sono mancati. A gennaio 2025 la palma dell'acquisto più costoso di gennaio è andata al Milan, che si è assicurato Santiago Gimenez per circa 32 milioni di euro.

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

02:01
SRV RULLO YILDIZ, TEMPO DI RINNOVO 22/12 (MUSICATO) SRV

La Juve spera: c'è il rinnovo di Yildiz sotto l'albero?

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Lazio, buone notizie: mercato sbloccato. Per il Napoli, invece, solo a saldo zero

L'esterno, un bomber, il regista: la lista dei desideri degli allenatori delle big di A

Conte e De Laurentiis

Napoli e Pisa, come funziona il mercato a saldo zero e come si esce dal blocco

Riscatto o ritorno alla base? Da Douglas Luiz a Chukwueze, come vanno i prestiti delle big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

JACK RASPADORI 2025 - OGGI
17:36
I media spagnoli: l'Atletico avvisa la Roma, per Raspadori servono 22 mln
15:15
Al via il mercato invernale, dal 2 gennaio un mese per i sogni dei tifosi
14:56
Juve, cena di Natale senza Vlahovic
13:39
Becao torna in Italia? Tre squadre sull'ex Udinese
12:25
Atletico Madrid, Alemany: "Cessione Raspadori? Non c'è fretta"