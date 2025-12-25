Al via il mercato invernale, dal 2 gennaio un mese per i sogni dei tifosi

I club di Serie A si preparano per il mercato invernale, la tradizionale finestra di gennaio in cui si proverà a correggere gli errori estivi o a rafforzare le squadre per centrare gli obiettivi stagionali. Il gong è fissato per il 2 gennaio, mentre la sessione terminerà il 2 febbraio. Negli ultimi anni i problemi finanziari del calcio italiano hanno un po' frenato le possibilità di spesa delle società. Ma i colpi, almeno in termini economici, non sono mancati. A gennaio 2025 la palma dell'acquisto più costoso di gennaio è andata al Milan, che si è assicurato Santiago Gimenez per circa 32 milioni di euro.