I media spagnoli: l'Atletico avvisa la Roma, per Raspadori servono 22 mln

A pochi giorni dall'inizio del calciomercato potrebbe entrare nel vivo la trattativa per il rientro di Giacomo Raspadori in Italia con la Roma che punta sull'ex Napoli per rafforzare un attacco in evidente difficoltà. Stando a quanto riporta Marca, l'Atletico Madrid - che ha acquistato Raspadori in estate - non ha necessità di vendere l'attaccante di cui è pienamente soddisfatto nonostante un minutaggio non in linea con le attese del giocatore.