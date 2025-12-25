Logo SportMediaset

Mercato

I media spagnoli: l'Atletico avvisa la Roma, per Raspadori servono 22 mln

25 Dic 2025 - 17:36
JACK RASPADORI 2025 - OGGI © IPA

A pochi giorni dall'inizio del calciomercato potrebbe entrare nel vivo la trattativa per il rientro di Giacomo Raspadori in Italia con la Roma che punta sull'ex Napoli per rafforzare un attacco in evidente difficoltà. Stando a quanto riporta Marca, l'Atletico Madrid - che ha acquistato Raspadori in estate - non ha necessità di vendere l'attaccante di cui è pienamente soddisfatto nonostante un minutaggio non in linea con le attese del giocatore. 

Roma, Gasperini accontentato: fumata bianca in arrivo per Zirkzee

Ma se Raspadori insistesse per un trasferimento, la società spagnola prenderebbe in considerazione solo un prestito con obbligo di riscatto, per un totale di 22 milioni. Se la valutazione è la stessa fatta dalla Roma, il problema - secondo Marca - è la formula. I giallorossi, infatti, avrebbero offerto due milioni per il prestito oneroso e 20 per il diritto (non l'obbligo) di riscatto.

