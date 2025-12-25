Logo SportMediaset

Mercato

Milan, offerta per Hugo Souza: ma il Corinthians dice no

25 Dic 2025 - 19:01

A pochi giorni dall'inizio della sessione invernale del mercato le manovre in casa Milan sono già cominciate. Come riporta Matteo Moretto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, le voci che negli ultimi giorni sono rimbalzate dal Brasile sarebbero reali e concrete: il Diavolo avrebbe fatto una proposta scritta al Corinthians per Hugo Souza, che però sarebbe stata respinta sia dal Corinthians che dal calciatore. Il club brasiliano ritiene infatti che in questo momento il valore di Hugo Souza sia superiore alla proposta fatta dal Milan, ma soprattutto il portiere verdeoro, che ha il contratto in scadenza nel 2028, vorrebbe restare al Corinthians almeno fino al Mondiale e poi dopo, eventualmente, concentrarsi su una nuova avventura. 

