Dragusin-Tottenham, ci siamo: Bonucci si candida per il Genoa, ma Dzeko...

L'INTRECCIO

Il difensore azzurro gradirebbe sostituire il difensore rumeno in Liguria, i turchi aspettano

© Getty Images Mentre il Tottenham è prossimo ad assicurarsi Radu Dragusin dopo una vera e propria asta col Bayern Monaco, il Genoa non resta a guardare. Sì, con 30 milioni di euro e più in tasca un sostituto di livello arriverà, ma il campo incombe e Gilardino preme. Servirà un rinforzo di livello, e una candidatura è arrivata: trattasi di Leonardo Bonucci. L'ex Juve, ai saluti con l'Union Berlino, andrebbe di corsa in Liguria: posto da titolare assicurato e visibilità assoluta in vista dell'Europeo. Il massimo o quasi per il 36enne, in trattativa avanzata col Fenerbahce: al momento però, il Genoa resta assai freddo come rivela Il Secolo XIX.

La priorità in casa Genoa è ultimare la cessione di Dragusin: Napoli e Milan, che pure avevano provato a inserirsi, nulla hanno potuto davanti la forza economica del Tottenham, capace di superare pure i bavaresi con una proposta di 25 milioni di euro più 5 di bonus. Oggi si definirà il tutto, poi partirà la caccia al sostituto: il nome di Bonucci, come detto sopra, non scalda particolarmente i dirigenti liguri. Bonucci che non può ancora aspettare molto: il Fenerbahce fa sul serio, per lui si sarebbe mosso pure l'ex Inter Edin Dzeko. Il tempo passa e c'è da risolvere il contratto con l'Union Berlino firmato lo scorso agosto.