Juve, che rimpianto Dragusin: incassati 7,3 milioni, ora ne vale 30

CEDUTO NEL 2022

I bianconeri, che lo avevano acquistato in Romania per 260mila euro quando aveva 16 anni, hanno avuto troppa fretta e ora si mangiano le mani

© Getty Images Il calciomercato è fatto di intuizioni e rimpianti e Radu Dragusin sul fronte Juventus rientra senza dubbio nella seconda categoria. I bianconeri ci avevano visto giusto quando nel 2018 a soli 16 anni lo prelevarono dal Regal Sport București per 260mila euro, ma allo stesso tempo hanno avuto troppa fretta nel venderlo nell'estate del 2022 quando il ragazzo, dopo le infelici parentesi alla Sampdoria e alla Salernitana, venne ceduto al Genoa per 5,5 milioni di euro più 1,8 milioni di bonus. In totale 7,3 milioni che portarono nelle casse bianconere una bella plusvalenza, ma un anno e mezzo dopo in casa Juve si possono mangiare le mani sia dal punto di vista economico che tecnico. Il Grifone, infatti, è sul punto di cedere il quasi 22enne difensore al Tottenham per 30 milioni (25 + 5 di bonus), esploso in modo fragoroso questa stagione dopo l'apprendistato in Serie B sotto la sapiente guida di Gilardino, tanto da essere diventato uno dei difensori più ambiti d'Europa. Numeri alla mano, Dragusin è stato superato in dribbling solo una volta in 19 partite di campionato e meglio di lui tra i difensori con almeno 15 gare disputate nei top 5 tornei in Europa c'è solo Virgil Van Dijk, muro difensivo del Liverpool che nessuno è riuscito a violare.

Impenetrabile in difesa, Dragusin ha mostrato anche un certo feeling con il gol. Due in metà stagione, ma davvero pesanti: prima quello da tre punti contro il Verona e recentemente il colpo di testa che ha frenato a Marassi la corsa scudetto dell'Inter. Ora gli Spurs sono pronti ad accoglierlo a braccia aperte, dopo aver vinto l'asta con Bayern, Napoli e Milan. Per la felicità del Genoa, che realizza una plusvalenza super.

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Genoa Cricket and Football Club per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Radu Matei Dragusin. L’accordo prevede inoltre l’obbligo da parte del Genoa Cricket and Football Club di acquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2022/2023. Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva è pari a € 5,5 milioni, pagabili in due esercizi. Il corrispettivo pattuito potrà incrementarsi, nel corso della durata contrattuale, per una cifra massima di € 1,8 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".