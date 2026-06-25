E' il giorno decisivo per Nico Paz: c'è l'incontro Como-Real con l'Inter che spera nel colpaccio

Ed è qui che entrano in gioco i nerazzurri. L'Inter ha dovuto incassare il sorpasso del Chlesea per Marco Palestra dell'Atalanta (valutato oltre 50-55 milioni di euro), vedendo sfumare il prescelto per la fascia. Con il budget inizialmente stanziato e la forte necessità di un innesto di grandissima qualità sulla trequarti, Marotta e Ausilio hanno riallacciato i contatti per Nico Paz. A spingere l'operazione c'è anche una carta d'identità speciale: il vice-presidente Javier Zanetti è legatissimo da una storica amicizia a Pablo Paz, padre del calciatore e suo ex compagno di nazionale ai Mondiali del 1998.