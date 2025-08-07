Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
premier league

A 8 mesi dal terribile incidente Michail Antonio lascia il West Ham dopo 10 anni

Il club ha annunciato che non rinnoverà il contratto dell'attaccante giamaicano

07 Ago 2025 - 15:13

Si conclude dopo 10 anni l'avventura di Michail Antonio al West Ham. L'attaccante giamaicano, balzato alla cronaca a dicembre per un grave incidente stradale dal quale si è salvato miracolosamente, non rinnoverà con gli Hammers, una decisione presa dalla società con cui da dopo il sinistro non ha più disputato neanche una partita. Un epilogo amaro il giocatore, di fatto scaricato dal club che però non gli ha chiuso le porte per un futuro in dirigenza.

"Tutti al West Ham United desiderano ringraziare sinceramente Michail per il suo straordinario e distinto servizio con la maglia bordeaux e blu negli ultimi 10 anni", ha dichiarato il West Ham in un comunicato. La società ha anche annunciato di essere in trattative con l'attaccante per un eventuale, futuro, ruolo "alternativo".

Leggi anche
Michail Antonio

Antonio lascia l'ospedale dopo il terribile incidente: "Sono grato di essere vivo"

Dall'incidente Antonio non ha più disputato partite ufficiali con gli Hammers, ma ha rappresentato la nazionale giamaicana a livello internazionale. Dopo essersi schiantato contro un albero con la sua Ferrari il 7 dicembre scorso, Antonio era stato operato a una gamba, avendo riportato la rottura del femore in quattro punti. Parlando con la Bbc dell'incidente, l'attaccante aveva raccontato di essersi reso conto che l'arto era "completamente distrutto" e di aver capito quanto fosse stato "vicino a morire". L'allora allenatore del West Ham Julen Lopetegui aveva definito l'esito dello schianto un "miracolo".

Nonostante le zero presenze da dicembre, il calciatore è convinto di poter continuare a giocare. Anche perché a giugno è tornato in campo all'85' nella partita di Gold Cup tra Giamaica e Guatemala. Ha fatto altre apparizioni da subentrato contro Guadalupa e Panama. Ha anche segnato due reti per l'under 21 del West Ham in una partita contro il Boreham Wood, ma questo non ha portato a un prolungamento del contratto.

"Michail sarà sempre un membro molto amato e rispettato della famiglia del West Ham United. Come è avvenuto da dicembre, il Club continuerà a supportarlo e assisterlo nella sua riabilitazione, offrendogli accesso ad allenamenti, strutture e cure mediche se necessario", ha assicurato il club.

michail antonio
west ham

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:15
Calciomercato Live

Calciomercato Live

00:27
jash

Milan, ecco Jashari: inizia l'avventura in rossonero

01:28
Ecco la Miretti story

Ecco la Miretti story

01:28
Il ritorno di Sprtiello

Il ritorno di Sportiello

01:22
La Juve saluta Weah

La Juve saluta Weah

01:34
Da esuberi a tesoretto

Da esuberi a tesoretto

01:36
Calciomercato live

Calciomercato live

01:58
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:58
Calciomercato live

Calciomercato live

00:39
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:20
Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli

01:47
Lookman e Vlahovic.

Mercato, il futuro di Lookman e Vlahovic

01:15
Calciomercato live

Calciomercato live

02:36
Calciomercato live

Calciomercato live

02:15
Calciomercato Live

Calciomercato Live

I più visti di Calcio Estero

Darwin Nunez, il Napoli è solo un ricordo: va all'Al Hilal, Inzaghi ha il nuovo bomber

Bayern Monaco shock: deciso l'esonero di Nagelsmann, al suo posto subito Tuchel

Chelsea, mercato da record non solo in entrata: cessioni da oltre 200 milioni

Joao Felix all'Al Nassr per 50 milioni: dietro l'affare monstre la regia di CR7

Bayern, ufficiale il cambio in panchina: addio Nagelsmann, ecco Tuchel

Guardiola-City, avanti insieme: rinnovo fino al 2026 con opzione per un altro anno

Mercato ora per ora
Vedi tutti
16:00
Psg, trovato l'accordo con il Lille per Chevalier
15:40
Torino forte su Elmas: accordo con il Lipsia vicino
15:13
La Cremonese spinge per Bondo: c'è l'ok del Milan, la formula
14:32
Parma, ai dettagli la trattativa per Man al PSV
14:10
Leverkusen, caccia dell'erede di Wirtz: Akliouche il sogno