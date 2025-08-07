A 8 mesi dal terribile incidente Michail Antonio lascia il West Ham dopo 10 anni

Il club ha annunciato che non rinnoverà il contratto dell'attaccante giamaicano
Si conclude dopo 10 anni l'avventura di Michail Antonio al West Ham. L'attaccante giamaicano, balzato alla cronaca a dicembre per un grave incidente stradale dal quale si è salvato miracolosamente, non rinnoverà con gli Hammers, una decisione presa dalla società con cui da dopo il sinistro non ha più disputato neanche una partita. Un epilogo amaro il giocatore, di fatto scaricato dal club che però non gli ha chiuso le porte per un futuro in dirigenza.
"Tutti al West Ham United desiderano ringraziare sinceramente Michail per il suo straordinario e distinto servizio con la maglia bordeaux e blu negli ultimi 10 anni", ha dichiarato il West Ham in un comunicato. La società ha anche annunciato di essere in trattative con l'attaccante per un eventuale, futuro, ruolo "alternativo".
Dall'incidente Antonio non ha più disputato partite ufficiali con gli Hammers, ma ha rappresentato la nazionale giamaicana a livello internazionale. Dopo essersi schiantato contro un albero con la sua Ferrari il 7 dicembre scorso, Antonio era stato operato a una gamba, avendo riportato la rottura del femore in quattro punti. Parlando con la Bbc dell'incidente, l'attaccante aveva raccontato di essersi reso conto che l'arto era "completamente distrutto" e di aver capito quanto fosse stato "vicino a morire". L'allora allenatore del West Ham Julen Lopetegui aveva definito l'esito dello schianto un "miracolo".
Nonostante le zero presenze da dicembre, il calciatore è convinto di poter continuare a giocare. Anche perché a giugno è tornato in campo all'85' nella partita di Gold Cup tra Giamaica e Guatemala. Ha fatto altre apparizioni da subentrato contro Guadalupa e Panama. Ha anche segnato due reti per l'under 21 del West Ham in una partita contro il Boreham Wood, ma questo non ha portato a un prolungamento del contratto.
"Michail sarà sempre un membro molto amato e rispettato della famiglia del West Ham United. Come è avvenuto da dicembre, il Club continuerà a supportarlo e assisterlo nella sua riabilitazione, offrendogli accesso ad allenamenti, strutture e cure mediche se necessario", ha assicurato il club.
