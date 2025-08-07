A 8 mesi dal terribile incidente Michail Antonio lascia il West Ham dopo 10 anni

Dall'incidente Antonio non ha più disputato partite ufficiali con gli Hammers, ma ha rappresentato la nazionale giamaicana a livello internazionale. Dopo essersi schiantato contro un albero con la sua Ferrari il 7 dicembre scorso, Antonio era stato operato a una gamba, avendo riportato la rottura del femore in quattro punti. Parlando con la Bbc dell'incidente, l'attaccante aveva raccontato di essersi reso conto che l'arto era "completamente distrutto" e di aver capito quanto fosse stato "vicino a morire". L'allora allenatore del West Ham Julen Lopetegui aveva definito l'esito dello schianto un "miracolo".