West Ham, Antonio lascia l'ospedale: "Sono grato di essere vivo"

IL MESSAGGIO SOCIAL DI ANTONIO

"Ogni anno, in questo periodo, mi chiedono per cosa sono grato, e ogni anno è difficile trovare le parole giuste. Ma quest'anno so esattamente per cosa sono grato: essere vivo. Ho passato così tanti anni a dare la vita per scontata, a fare programmi per il giorno dopo o l'anno dopo, sempre presumendo che il domani fosse garantito. Ho visto morire amici, ho visto altri affrontare esperienze di pre morte, e anche in quei momento, non avevo capito fino in fondo quanto sia preziosa la vita.