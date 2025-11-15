Barcellona, Lewandoski fa sperare il Milan: "Deciderò presto il mio futuro"

Tra le contendenti c'è anche il Milan, per il quale l'età non sarebbe un problema e vorrebbe replicare la felice operazione Modric. L'ostacolo più grande è rappresentato dallo stipendio, visto che Lewa in Catalogna guadagna 33,3 milioni di euro lordi, mentre la concorrenza maggiore arriva dall'Arabia Saudita che non avrebbe problemi a pareggiare l'ingaggio e potrebbe anche migliorarlo. Una cifra spropositata e inavvicinabile per qualsiasi club italiano. Intanto, ai microfoni della Tv polacca TVP Sport, il 37enne bomber ha lasciato aperta qualsiasi ipotesi sul suo futuro: "Presto sarò pronto a decidere quale strada intraprendere e vedrò quali sono le mie opzioni. Non so dove sarò o cosa vorrò fare tra qualche mese". Parole che fanno sognare il popolo rossonero...