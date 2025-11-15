Barcellona, Lewandoski fa sperare il Milan: "Deciderò presto il mio futuro"

L'attaccante polacco a TVP Sport: "Non so sarò e cosa vorrò fare tra qualche mese"di Redazione
© Getty Images
Robert Lewandowski va in scadenza di contratto nel giugno 2026 e difficilmente il Barcellona gli proporrà il rinnovo del contratto sia per una questione anagrafica (nel 2026 compirà 38 anni) che per problemi legati al Fair Play finanziario, visto che il suo ingaggio pesa a bilancio per circa 40 milioni di euro. Come riportato da Sky Sport Germania, l'attaccante polacco ha rispedito al mittente le avance del Fenerbahce e ha escluso un suo addio a gennaio, manifestando però l'intenzione di proseguire la propria carriera.
Tra le contendenti c'è anche il Milan, per il quale l'età non sarebbe un problema e vorrebbe replicare la felice operazione Modric. L'ostacolo più grande è rappresentato dallo stipendio, visto che Lewa in Catalogna guadagna 33,3 milioni di euro lordi, mentre la concorrenza maggiore arriva dall'Arabia Saudita che non avrebbe problemi a pareggiare l'ingaggio e potrebbe anche migliorarlo. Una cifra spropositata e inavvicinabile per qualsiasi club italiano. Intanto, ai microfoni della Tv polacca TVP Sport, il 37enne bomber ha lasciato aperta qualsiasi ipotesi sul suo futuro: "Presto sarò pronto a decidere quale strada intraprendere e vedrò quali sono le mie opzioni. Non so dove sarò o cosa vorrò fare tra qualche mese". Parole che fanno sognare il popolo rossonero...