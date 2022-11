Mercato, dalla Spagna: Ronaldo si è offerto al Real Madrid

Cristiano Ronaldo è a caccia di soluzioni in vista dell'imminente rottura col Manchester United. Sul futuro del portoghese nelle ultime settimane si sono sprecate le indiscrezioni e l'ultima, clamorosa, arriva dalla Spagna: secondo i catalani di Sport, infatti, l'entourage di CR7 lo avrebbe offerto al Real Madrid, proponendo ai Blancos di metterlo sotto contratto per sei mesi. Non è la prima volta che si ipotizza un sensazionale ritorno di Ronaldo nella squadra con cui ha vinto tutto e di cui è di gran lunga il più grande marcatore di tutti i tempi, ma le condizioni attuali potrebbero rendere la pista più percorribile che in passato.