Caso Ronaldo, il Manchester United: "Avviate misure appropriate"

IL COMUNICATO

Secondo i tabloid inglesi il club avrebbe intrapreso il percorso legale per arrivare al licenziamento per giusta causa

Cristiano Ronaldo e il Manchester United vanno verso il divorzio traumatico. Il club ha diffuso una nota ufficiale in cui comunica di aver "avviato misure appropriate in risposta alla recente intervista ai media" del portoghese e, secondo i tabloid inglesi, avrebbe intrapreso il percorso legale necessario ad arrivare al licenziamento per giusta causa. Una situazione che ha davvero pochi precedenti nella storia del calcio.

Secondo il Daily Mail i legali dei Red Devils avrebbero ravvisato gli estremi per accusare CR7 di violazione dei termini del suo contratto e sono sicuri di poterlo stracciare senza dover versare neanche una parte dei 16 milioni di sterline che il portoghese deve ancora percepire da qui alla scadenza, il 30 giugno 2023.

IL COMUNICATO DEL MANCHESTER UNITED

"Questa mattina il Manchester United ha avviato misure appropriate in risposta alla recente intervista ai media di Cristiano Ronaldo. Non faremo ulteriori commenti fino a quando questo processo non raggiungerà la sua conclusione".

