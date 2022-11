La Francia perde Benzema: il Pallone d'Oro va ko, addio Mondiale

FRANCIA

La Federazione francese ha comunicato il forfait dell'attaccante del Real infortunatosi in allenamento. Non sarà sostituito

I Mondiali in Qatar per Karim Benzema sono già finiti. L'attaccante della Francia si è fermato sabato durante l'allenamento serale della nazionale transalpina a causa di un forte dolore muscolare al quadricipite sinistro: gli esami a cui si è sottoposto il Pallone d'Oro presso la clinica Aspetar di Doha hanno evidenziato una lesione muscolare che ne rende impossibile il recupero. Così è arrivata la comunicazione ufficiale da parte della Federazione transalpina: "A causa di un infortunio alla coscia sinistra Karim Benzema è costretto a rinunciare alla partecipazione al Mondiale. Tutta la squadra è vicina a Karim in questo momento di tristezza e gli augura una pronta guarigione".

Quello di ieri era per Benzema il primo allenamento col gruppo dall'inizio del raduno dei Bleus, lunedì scorso a Clairefontaine, ma il suo lavoro è durato poco. Il ct Didier Deschamps ha deciso di non convocare un sostituto: "Sono estremamente triste per Karim - ha dichiarato il ct francese - che aveva in questo Mondiale l'obiettivo della stagione. Nonostante questo nuovo colpo duro, ho la massima fiducia nel mio gruppo. Faremo tutto ciò che è possibile per onorare la sfida che ci attende".

L'assenza di Benzema si aggiunge a quella dei centrocampisti Paul Pogba e N'Golo Kantè, del portiere Mike Maignan, al del difensore Presnel Kimpembe e dell'attaccante Christopher Nkunku.

SU INSTAGRAM: "STAVOLTA DEVO ARRENDERMI"

Così Benzema su Instagram dopo il forfait: "Nella mia vita non mi sono mai arreso ma stavolta devo pensare alla squadra, come ho sempre fatto, quindi la ragione mi dice di lasciare il mio posto a qualcuno che possa aiutare il nostro gruppo a fare un bel Mondiale. Grazie per tutti i vostri messaggi di supporto".