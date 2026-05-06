Zaniolo: "L'Udinese era la mia ultima occasione, disponibile a restare tanti anni"

06 Mag 2026 - 10:57
© Getty Images

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Cinque gol, sei assist e tante giocate decisive. È un Nicolò Zaniolo ritrovato quello visto questa stagione all'Udinese e lo stesso trequartista lo ha ammesso ai microfoni di TV12: "Era la mia ultima occasione per stare a grandi livelli e l'ho colta subito. È stata una combinazione perfetta, sapevo che l'Udinese sa far crescere e rinascere giocatori. Arrivavo dalla parentesi dell'Aston Villa cominciata bene e poi chiusa male, all'Atalanta sono partito subito con il deficit dell'infortunio al piede, alla Fiorentina ero sempre a rincorrere". 

L'obiettivo in Friuli era "tornare me stesso, a innamorarmi del pallone e divertirmi" ed è stato centrato in pieno: "Ho grande riconoscenza per la società, parlerò con loro e sono disponibile a restare, anche tanti anni. Mi siederò e prenderò in considerazione qualunque proposta farà l'Udinese". 

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