Dalla Spagna: si raffredda la pista Bastoni per il Barcellona, i motivi
Si mette in salita il trasferimento di Alessandro Bastoni al Barcellona. I blaugrana, fa sapere il Mundo Deportivo, non hanno ancora affondato il colpo e stanno facendo ulteriori valutazioni. Flick, tecnico dei catalani, non ha ancora approvato l'acquisto dell'interista principalmente per le sue caratteristiche: i futuri campioni di Spagna (il titolo è a un passo) vogliono un difensore rapido e l'ex Atalanta non fa della velocità la sua dote migliore.
Bastoni, che da tempo ha detto sì al Barcellona (ha accettato un contratto quinquennale), vuole però essere sicuro di avere spazio in campo: per questo attende con ansia il parere positivo di Flick. Se non arriverà sarà contento di restare in nerazzurro, con l'Inter che non ha ancora ricevuto alcuna proposta ufficiale del Barcellona nonostante il forte interesse iniziale.