Dalla Spagna: si raffredda la pista Bastoni per il Barcellona, i motivi

Si mette in salita il trasferimento di Alessandro Bastoni al Barcellona. I blaugrana, fa sapere il Mundo Deportivo, non hanno ancora affondato il colpo e stanno facendo ulteriori valutazioni. Flick, tecnico dei catalani, non ha ancora approvato l'acquisto dell'interista principalmente per le sue caratteristiche: i futuri campioni di Spagna (il titolo è a un passo) vogliono un difensore rapido e l'ex Atalanta non fa della velocità la sua dote migliore.