Dalla Spagna: si raffredda la pista Bastoni per il Barcellona, i motivi

06 Mag 2026 - 13:29
videovideo

Si mette in salita il trasferimento di Alessandro Bastoni al Barcellona. I blaugrana, fa sapere il Mundo Deportivo, non hanno ancora affondato il colpo e stanno facendo ulteriori valutazioni. Flick, tecnico dei catalani, non ha ancora approvato l'acquisto dell'interista principalmente per le sue caratteristiche: i futuri campioni di Spagna (il titolo è a un passo) vogliono un difensore rapido e l'ex Atalanta non fa della velocità la sua dote migliore.

Bastoni, che da tempo ha detto sì al Barcellona (ha accettato un contratto quinquennale), vuole però essere sicuro di avere spazio in campo: per questo attende con ansia il parere positivo di Flick. Se non arriverà sarà contento di restare in nerazzurro, con l'Inter che non ha ancora ricevuto alcuna proposta ufficiale del Barcellona nonostante il forte interesse iniziale.

Leggi anche

Troilo provoca, Barella si infuria: la frase sul Mondiale che ha costretto Chivu a cambiarlo

Ultimi video

01:50
È già calciomercato

È già calciomercato: le manovre delle big

01:28
Calciomercato, svolta Ds per la Roma

Calciomercato, svolta Ds per la Roma

01:51
Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti

Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti

01:54
Modric-Milan, ancora insieme?

Modric-Milan, ancora insieme?

01:05
Calciomercato, ecco dove andrà Lukaku

Calciomercato, ecco dove andrà Lukaku

01:48
Calciomercato Inter, missione portiere

Calciomercato Inter, missione portiere

01:52
Calciomercato, ecco il Milan del futuro

Calciomercato, ecco il Milan del futuro

03:37
Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?", gli uomini ideali per Callegari

Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?"

00:39
DICH PAVLOVIC SU VLAHOVIC

Pavlovic 'chiama' Vlahovic al Milan: "Se sta bene è il numero uno"

03:48
Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz: si infiamma il mercato dell'Inter

Mercato Inter tra Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz

01:07
Leao-Milan, siamo ai titoli di coda?

Leao-Milan, siamo ai titoli di coda?

00:47
DICH AUSILIO SU MERCATO 20/4 DICH

Ausilio: "Bastoni darà ancora tanto all'Inter. Se lo vogliono, sanno il nostro numero"

06:47
DICH 1TO1 LOCATELLI SU RINNOVO PER SITO 18/4 DICH

Esclusiva Locatelli: "Sono un tifoso della Juventus e questo rinnovo per me è un sogno"

00:46
DICH MAROTTA 2 SU CHIVU - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04

Marotta: "Chivu miglior allenatore emergente, rinnovo automatico"

00:32
DICH CARNEVALI 2 SU MERCATO - IL FOGLIO A SANSIRO 16/04

Carnevali: "Muharemovic? Lo vogliono in tante"

01:50
È già calciomercato

È già calciomercato: le manovre delle big

I più visti di Mercato

Juve e Inter bussano alla porta del Liverpool: Alisson e Jones nel mirino di Comolli e Marotta

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Calciomercato, ecco dove andrà Lukaku

Calciomercato, ecco dove andrà Lukaku

Calciomercato, svolta Ds per la Roma

Calciomercato, svolta Ds per la Roma

Scadenze da sogno a giugno: la top 11 dei parametri zero è da capogiro

Modric-Milan, ancora insieme?

Modric-Milan, ancora insieme?

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:37
De Vrij apre al Benfica: il difensore può lasciare l'Inter a parametro zero
13:29
Dalla Spagna: si raffredda la pista Bastoni per il Barcellona, i motivi
10:57
Zaniolo: "L'Udinese era la mia ultima occasione, disponibile a restare tanti anni"
19:52
C'è un altro Kvara che piace alla big europee: tutti pazzi per Tornike, fratello di Khvicha
16:52
Milan, si complicano i piani per Gonçalo Ramos: colpa del Barcellona e non solo