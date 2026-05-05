C'è un altro Kvara che piace alla big europee: tutti pazzi per Tornike, fratello di Khvicha

05 Mag 2026 - 19:52
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C'è un Kvaratskhelia che sta facendo girare le teste agli scout di mezza Europa e no, non si tratta della stella del Psg. Si chiama Tornike ed è il fratellino di Khvicha. Classe 2010, Tornike è un esterno offensivo sinistro proprio come il più celebre fratello. Un altro elemento che li accomuna è la capacita di usare indistintamente entrambi i piedi. Kvara è cresciuto nell'Inter Academy Georgia e a inizio anno è passato alla Dinamo Tiblisi, club che in passato aveva lanciato nel calcio professionistico anche Khvicha, e dove settimana scorsa ha raccolto la sua prima presenza in prima squadra. Il ragazzo per ora però si è messo in mostra in particolare con le Under della Georgia. Il suo nome è finito sui taccuini di tanti osservatori delle big europee: al momento la squadra che si sarebbe mossa più concretamente è il Bayern Monaco. Il talento 16enne sarebbe volato a Monaco per incontrare i dirigenti bavaresi e vedere le strutture dei bavaresi.

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