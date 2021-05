PSG, Leonardo blinda Pochettino: “Ha due anni di contratto, siamo molto contenti”

PSG

Il ds dei parigini prova a spegnere le voci secondo cui il tecnico argentino avrebbe manifestato al club l'intenzione di rescindere il contratto

Dopo l’addio (polemico) di Zidane al Real Madrid, si è scatenato subito il totonomi per il successore del francese sulla panchina dei Blancos e tra questi, oltre ad Antonio Conte, c’è il tecnico del PSG Mauricio Pochettino. Il club parigino, però, non vorrebbe liberarsi del tecnico ex Tottenham arrivato a gennaio per sostituire Tuchel e il ds Leonardo lo ha ribadito chiaramente ai microfoni dell'emittente radiofonica francese Europe 1: "Mauricio Pochettino ha un contratto di due anni con il PSG e siamo molto contenti di lui". Getty Images

“Come ho vissuto la vittoria di Tuchel? Sono cose che succedono, è il calcio, le cose cambiano (ride, ndr). Questi cicli vanno e vengono. Sono contento anche per Thiago Silva, è stato fantastico vederlo anche se si è infortunato", ha aggiunto Leonardo senza più toccare l’argomento allenatore né i rumors che vorrebbero l'argentino in uscita per andare al Real o per un clamoroso ritorno alla guida del Tottenham.

Dichiarazioni chiarissime quelle del direttore sportivo del PSG, che di fatto blindano Pochettino a Parigi, ma dall’Inghilterra continuano le voci su un possibile "riavvicinamento" tra Poch e il Tottenham e vengono segnalati contatti continui tra le parti. Secondo quanto riporta il Daily Mail, infatti, il tecnico avrebbe già informato la società parigina di essere pronto a rescindere il suo contratto e lasciare il club in anticipo e avrebbe addirittura già avuto un colloquio con Harry Kane per convincerlo a rimanere con gli Spurs.

POCHETTINO, DICHIARAZIONI CRIPTICHE AL SITO UFFICIALE DEL PSG

“Sono contento del modo in cui i giocatori si sono adattati ai cambiamenti. Ci sono molte cose che non possono essere cambiate o che non possono essere sviluppate per mancanza di tempo. Ma continuo a pensare che con questo modo di lavorare, e con la voglia di poter sviluppare altri tipi di idee sul campo, faremo grandi cose in futuro".

