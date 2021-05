Real Madrid, Zidane: "Me ne sono andato perché la società non mi ha dato più fiducia"

LETTERA AI TIFOSI

Lettera del tecnico ai tifosi: "Trapelati intenzionalmente messaggi sul rischio che fossi esonerato, i rapporti umani sono essenziali"

Zinedine Zidane ha scelto di andarsene dal Real Madrid, ora si conoscono anche le motivazioni. Il tecnico francese ha scritto una lettera indirizzata ai tifosi e che è stata pubblicata da AS: "Non sento più la fiducia di cui ho bisogno, il club non mi offre supporto per progetti a medio-lungo termine. Non chiedevo privilegi ma un po' più di memoria. Ho la sensazione che non si capisca l'importanza dei rapporti umani". Getty Images

Il tecnico francese torna a marzo 2019: "Ho accettato di tornare perché me lo ha chiesto Florentino Perez ma soprattutto perché me lo avete chiesto voi tifosi. Passare vent'anni al Real (da giocatore e da allenatore, ndr) è stata la cosa più bella capitata nella vita. Questo è il più grande club della storia".

C'è chi spera ci ripensi, come due anni fa, ma Zizou spiega: "Situazione diversa rispetto al mio primo addio, quando sentivo che la squadra avesse bisogno di un nuovo progetto dopo tanti trofei. Ora è stato dimenticato ciò che ho costruito quotidianamente nel rapporto con i calciatori e le 150 persone che lavorano vicine alla squadra. In un certo senso sono anche stato rimproverato".

Poi una dura accusa alla società: "Mi ha fatto male leggere sui giornali, dopo una sconfitta, che avrei rischiato il posto se non avessi vinto il match successivo. Un messaggio intenzionalmente fatto trapelare ai media, creando interferenze nello staff. Conosco il calcio e le esigenze di un club come il Real, so che quando non vinci devi andartene. Per fortuna allenavo ragazzi meravigliosi pronti a morire con me".