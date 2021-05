Psg: il regno Pochettino ai titoli di coda, vuole tornare al Tottenham

L'INDISCREZIONE

In caso di addio dell'argentino, i parigini lo sostituirebbero con uno tra Zidane e Conte

Il matrimonio tra Mauricio Pochettino e il Psg potrebbe arrivare al divorzio dopo appena cinque mesi. Il Tottenham, infatti, è a lavoro per riportare a casa l'allenatore argentino con cui nel 2019 ha raggiunto la finale di Champions e che era stato sostituito da José Mourinho nel novembre dello stesso anno. Se le indiscrezioni di Sun e The Athletic venissero confermate, i parigini lo sostituiranno con uno tra Zinedine Zidane e Antonio Conte. ansa

Dopo quella del Real Madrid, un'altra panchina importante rischia di rimanere vacante e ci sono due allenatori del calibro di Zidane e Conte pronti a rimettersi subito al lavoro dopo gli addii a Real e Inter. Arrivato lo scorso gennaio al posto di Thomas Tuchel, Pochettino si è aggiudicato la Coppa di Francia e la Supecoppa, senza però riuscire a vincere Ligue 1 e Champions League. Al di là dei risultati e nonostante un contratto fino al 2022 (con opzione per un'ulteriore stagione), i motivi che lo spingerebbero all'addio sono da ricercare nella mancata soddisfazione per come è gestito il club.