Mercato
INGHILTERRA

Premier, via alle spese folli: il City pronto a sborsare 75 milioni per Samenyo

Il tecnico del Bournemouth vorrebbe schierarlo contro l'Arsenal

di Redazione
31 Dic 2025 - 12:23
© Getty Images

© Getty Images

Il Manchester City è convinto di poter insidiare il primato dell'Arsenal in Premier League e si appresta ad aprire il mercato invernale con un colpo 'pesante'. L'obiettivo è Antoine Semenyo, 25 anni, ghanese con passaporto britannico e attaccante del Bournemouth, con il quale ha segnato già 9 reti in campionato. Per averlo i Citizens sono pronti a sborsare i 75 milioni di euro necessari a pagare la clausola rescissoria.

Ieri però, al termine del match in casa del Chelsea (terminato 2-2), l'allenatore Andoni Iraola ha insistito sul fatto che Semenyo "sicuramente non ha giocato la sua ultima partita" con il Bournemouth, aggiungendo che conta di schierarlo contro l'Arsenal sabato 3 gennaio. "È un giocatore fondamentale per noi e sarà ancora con noi", ha dichiarato il tecnico.

I rossoneri vorrebbero schierarlo contro il Tottenham mercoledì 7, prima che il meccanismo di svincolo previsto dal suo accordo scada, il 10 gennaio.

manchester city
mercato
premier

