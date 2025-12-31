Premier, via alle spese folli: il City pronto a sborsare 75 milioni per Samenyo

Il Manchester City è convinto di poter insidiare il primato dell'Arsenal in Premier League e si appresta ad aprire il mercato invernale con un colpo 'pesante'. L'obiettivo è Antoine Semenyo, 25 anni, ghanese con passaporto britannico e attaccante del Bournemouth, con il quale ha segnato già 9 reti in campionato. Per averlo i Citizens sono pronti a sborsare i 75 milioni di euro necessari a pagare la clausola rescissoria.