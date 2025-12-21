Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
il messaggio

Pioggia di critiche per il passaggio al Porto, Thiago Silva sui social: "Menti maligne e malintenzionate"

Il difensore brasiliano spiega così la scelta di firmare per il club di Farioli: "Il mio ritorno in Europa mi avvicina alla mia famiglia"

di Marco Mugnaioli
21 Dic 2025 - 19:30
© instagram

© instagram

Thiago Silva ha deciso di tornare in Europa. L'ex difensore del Milan, che molti tifosi a Milano avrebbero voluto rivedere vestito di rossonero, ha firmato con il Porto un contratto di sei mesi con scadenza prevista per giugno 2026 (ma negli accordi è stata inserita anche un'opzione di rinnovo fino al 2027). Una scelta forte quella del brasiliano, 41 anni, che ha generato reazioni contrastanti in Brasile e gli ha fatto cadere addosso una pioggia di critiche, tanto da spingerlo a intervenire in prima persona sui social per chiarire le proprie motivazioni.

"Sono qui per chiarire alcune cose dette oggi e decontestualizzate da menti maligne, da persone con cattive intenzioni - ha spiegato il centrale brasiliano - Sono anche qui per esprimere quanto amo il Fluminense, sia io che la famiglia Silva. Per ringraziare, in particolare, il presidente per il suo Impegno e tutti coloro che lo hanno reso possibile. Porteremo il Fluminense nei nostri cuori per il resto della nostra vita".

Il punto centrale della decisione, però, va oltre il campo: “Il mio ritorno in Europa mi avvicina alla mia famiglia. I miei figli stanno vivendo momenti speciali e mi mancano. Vorrei essere più vicino a loro; ho già perso molti momenti speciali…”. 

Leggi anche
10) West Ham, 144 milioni di euro (nella foto Fullkrug)

Milan, mercato rimandato a gennaio: Allegri vuole un difensore (non Thiago) e davanti Fullkrug non basta

thiago silva
porto
fluminense

Ultimi video

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

I più visti di Calcio Estero

Bayern Monaco shock: deciso l'esonero di Nagelsmann, al suo posto subito Tuchel

Bayern, ufficiale il cambio in panchina: addio Nagelsmann, ecco Tuchel

Antony torna al Betis e scoppia in lacrime: "Solo io so cosa ho passato a Manchester"

Bentornato mister Hodgson: a 75 anni prende il posto dell'esonerato Vieira

Polveriera Psg, anche Messi contestato. Da Barcellona: "Ti aspettiamo"

Conte-Spurs, frattura insanabile: nodo ingaggio per il ritorno in Italia

Mercato ora per ora
Vedi tutti
20:31
Tre big inglesi seguono da vicino Semenyo del Bournemouth
10) West Ham, 144 milioni di euro (nella foto Fullkrug)
19:53
Milan-Fullkrug in prestito, le cifre dell'operazione: quanto guadagnerà in rossonero?
19:27
Atletico Madrid, infortunio per Nico Gonzalez: anche la Juve in apprensione
18:34
Como, Nico Paz: "Real? Per ora non ci penso, vedremo"
17:33
Udinese, dt Nani: "A gennaio non vogliamo vendere nessuno"