Pioggia di critiche per il passaggio al Porto, Thiago Silva sui social: "Menti maligne e malintenzionate"

Thiago Silva ha deciso di tornare in Europa. L'ex difensore del Milan, che molti tifosi a Milano avrebbero voluto rivedere vestito di rossonero, ha firmato con il Porto un contratto di sei mesi con scadenza prevista per giugno 2026 (ma negli accordi è stata inserita anche un'opzione di rinnovo fino al 2027). Una scelta forte quella del brasiliano, 41 anni, che ha generato reazioni contrastanti in Brasile e gli ha fatto cadere addosso una pioggia di critiche, tanto da spingerlo a intervenire in prima persona sui social per chiarire le proprie motivazioni.