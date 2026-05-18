Atletico, Simeone: "Resto all'Atletico Madrid, vale la pena continuare"

"Sì, resto". Al termine della partita di campionato con il Girona, caratterizzata dall'addio di Antoine Griezmann, il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Pablo Simeone ha confermato che resterà sulla panchina dei colchoneros anche per la prossima stagione. "Sono passati 15 anni ormai, e anche noi stiamo iniziando a invecchiare - ha proseguito in merito all'addio di Griezmann - A volte mi chiedo se valga la pena continuare, e trovo che ne valga la pena, perché ci sono tante persone che condividono il nostro obiettivo, tante persone le cui vite e i cui sogni si sono trasformati vedendo l'Atletico. C'è un club che si prende cura dei suoi giocatori, che vuole concedere un addio degno. E molto altro ancora...".