Mercato, in Inghilterra sono sicuri: Haaland ha scelto il Real, duro colpo per Guardiola

"L'anno prossimo giocherò qui, in Spagna" aveva detto durante un viaggio a Marbella solo qualche giorno fa Erling Haaland e ora dall'Inghilterra arrivano altre conferme: l'attaccante norvegese del Borussia Dortmund avrebbe scelto il Real Madrid. Stando a quanto riporta il Mirror in prima pagina, Haaland avrebbe deciso di andare a giocare per la squadra di Ancelotti (che nel frattempo sta lavorando anche all'acquisto di Kylian Mbappé) e la sua decisione avrebbe dato un duro colpo a Pep Guardiola, che lo aveva individuato come sostituto di Aguero dopo il rifiuto di Kane di lasciare Londra la scorsa estate.