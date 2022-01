Haaland in vacanza a Marbella: "L'anno prossimo giocherò qui, in Spagna"

Il Borussia Dortmund aveva chiesto a Erling Haaland di dare una risposta sul suo futuro in tempi brevi e lui li ha accontentati. Magari non proprio in maniera canonica, ma tant'è. Scherzi a parte, l'attaccante norvegese si è lasciato andare a una risposta nemmeno tanto sibillina, nel corso delle sue vacanze natalizie a Marbella. Ad alcuni tifosi che lo hanno riconosciuto e gli hanno chiesto dove avrebbe giocato la prossima stagione, il biondo gigante nato a Leeds non ha fatto tanti giri di parole. "Giocherò qui, in Spagna", ha detto come riportato da "As".