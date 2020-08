Mercato, il Manchester City studia l'offerta per portare Messi via da Barcellona

MERCATO

L'operazione, va detto subito, è ai limiti dell'impossibile: ad oggi il Barcellona non accetta offerte e dunque per portare via Messi, il cui contratto scade tra un anno, servirebbero i 700 milioni di euro della sua clausola rescissoria. Una cifra irraggiungibile per chiunque, soprattutto in questo momento di difficoltà causato dalla pandemia, ma se a chiedere la cessione fosse il giocatore, ormai verso il tramonto della sua carriera e quindi alla ricerca di un progetto per vincere nell'immediato (come quello del City), le cose cambierebbero completamente.

Anche perché, riporta Espn, alcuni membri del board del club blaugrana sarebbero intenzionati a cedere il 33enne Messi ad una cifra di mercato per poi investire i soldi guadagnati nella ricostruzione della squadra. Al momento Guardiola riterrebbe improbabile un addio di Messi al Barcellona, ma il Manchester City sta seguendo da vicino l'evolversi della situazione. E il silenzio del fuoriclasse argentino fa sperare gli inglesi (e anche i tifosi dell'Inter) in un colpo da fantacalcio.

Vedi anche inter Inter, senti Moratti: "Conte ha fatto bene. Messi? Il club penso si sia mosso" Vedi anche Mercato Barcellona, Lautaro per convincere Messi. Ma Leo non crede nel progetto Koeman