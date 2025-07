In un'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb, Walter Mazzarri ha parlato di quanto accaduto dopo la sua ultima esperienza al Napoli: "Ho ricevuto diverse proposte per andare in panchina dopo aver lasciato il Napoli. Anche da posti inusuali. Nessuno dei progetti che mi sono stati proposti mi ha convinto. In questa fase della mia carriera, voglio valutare con attenzione. Voglio qualcosa che mi stimoli e mi metta alla prova. Altrimenti, meglio stare fermi".