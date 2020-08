Messi, un silenzio che fa molto rumore: nel 2021 potrebbe lasciare il Barça

CRISI BARCELLONA

Dopo l'umiliazione in Champions League col Bayern, in casa Barcellona è il silenzio di Messi a fare molto rumore. Un silenzio assordante, che allunga ombre lunghe sul futuro di Leo in blaugrana. In scadenza nel 2021, secondo quanto riportano As e l'emittente radiofonica spagnola 'Cope', la Pulce starebbe valutando seriamente la possibilità di lasciare il club. Ipotesi che aprirebbe clamorosi scenari di mercato con l'Inter pronta ad approfittare della situazione per tentare il grande colpo. Barcellona via da Lisbona a testa bassa

Al momento, dunque, sul futuro di Messi non ci sono certezze. Anzi. Col rinnovo in stand-by, a Barcellona la situazione di Leo resta una questione spinosa da risolvere in tempi stretti. Anche perché Leo nel frattempo ha chiesto garanzie importanti al club. Per restare, dopo la figuraccia di Lisbona, il fenomeno argentino vorrebbe un sostanzioso rafforzamento della rosa e un cambio dirigenziale. Questioni che Bartomeu proverà a risolvere a breve, ma che per alcuni potrebbero non essere sufficienti a trattenere Messi ancora per molto tempo. Stando ad alcuni media iberici, infatti, la Pulce avrebbe già deciso di lasciare il Barça nel 2021, annunciando già a maggio le sue intenzioni. Una situazione da maneggiare con cura a Barcellona e con la suggestione Inter sempre sullo sfondo.