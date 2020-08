Messi interrompe le vacanze per parlare con Koeman: resta o se ne va?

ORE DECISIVE

Dall'Argentina sono sicuri. Già oggi è il giorno dell'incontro tra Messi e Ronald Koeman. Leo, che sta trascorrendo dei giorni di vacanza in Cerdagna, una zona pirenaica tra la Spagna e la Francia, avrebbe deciso di interrompere il suo periodo di riposo per incontrare il nuovo allenatore, capire le basi del suo progetto e valutare se sia il caso o meno di proseguire la sua decennale esperienza in blaugrana.

La delusione per l'8-2 di Lisbona con il Bayern è solo l'ultimo atto di un disappunto che il fuoriclasse argentino si sta portando dietro da molto tempo. In tanti pensano che la sua volontà sia quella di dire basta e tentare nuove strade per ritrovare l'antico entusiasmo. A meno che Koeman sappia trovare parole così convincenti da fargli cambiare idea.