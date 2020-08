Inter, senti Moratti: "Conte ha fatto bene. Messi? Il club penso si sia mosso"

EX PATRON NERAZZURRO

Dopo la sconfitta in finale di Europa League, l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha parlato di Antonio Conte, della stagione nerazzurra e del grande sogno di mercato Leo Messi. "L'allenatore ha fatto molto bene quest'anno e ha ottenuto ottimi risultati", ha spiegato ad As. Poi qualche considerazione sulla possibilità di portare Messi a Milano: "Ho visto quella pubblicità di Suning con la sagoma dell'argentino in Duomo e questo mi fa pensare che sia già stata presa un'iniziativa".

Tecnico, bilancio stagionale e mercato. Nell'intervista ad As Moratti tocca un po' tutti gli argomenti più delicati in casa Inter in questo momento. A partire dall'amara finale col Siviglia. "L'Inter - dice Moratti - era arrivata molto bene all'evento decisivo, giocando sempre più in sicurezza e battendo avversari molto difficili, ma il Siviglia ha una grande tradizione nelle competizioni europee - ha spiegato l'ex patron nerazzurro -. Questo, nel calcio, fa la differenza". "La squadra di Lopetegui è una squadra che lavora molto bene, per me era una delle favorite in finale per tutto quello che aveva ottenuto come squadra in questi anni in Europa League", ha aggiunto.

Capitolo Conte. Dopo la gara col Siviglia, l'allenatore ha espresso tutti i suoi dubbi sul suo futuro in nerazzurro, ma Moratti resta cauto sulla questione, sbilanciandosi comunque in maniera positiva sul lavoro svolto dal tecnico alla guida dell'Inter. "In questi casi, tutto dipende dal tuo rapporto con il presidente, ma le sue capacità non possono essere messe in discussione", ha dichiarato l'ex presidente nerazzurro. Una promozione in piena regola, insomma.

Quanto infine al discorso Messi, Moratti ha le idee chiare: "Immagino che l'Inter ci abbia già provato, o penso che lo faranno presto. Non è un'operazione semplice economicamente, è chiaro. Ma il più grande ostacolo è la volontà di Messi. Bisogna capire se vuole davvero lasciare il Barça. Io, ovviamente, non posso saperlo...".