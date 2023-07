Mbappé dice no all'Al Hilal e aspetta il Real Madrid, Ancelotti lo "scarica": "Siamo completi"

MERCATO

Da una parte il no del francese all'Arabia, dall'altro il tecnico dei Blancos che dribbla le domande di mercato: ma il futuro sembra portare a Madrid

Kylian Mbappé e la rottura col Paris Saint-Germain tiene banco un po' ovunque, dalla Francia al Giappone dove i parigini sono in tournée, ma anche in Arabia e Spagna. Tutti gli occhi sono puntati sul francese e sulle mosse per il suo futuro, col clamoroso no all'Al Hilal che ha spazientito arabi e transalpini che avevano già raggiunto l'accordo, col talento ex Monaco che ha un pensiero fisso in testa: il Real Madrid. Ma dai Blancos tutto tace in ottica mercato, col tecnico Carlo Ancelotti che dopo la vittoriosa uscita contro il Manchester United ha "scaricato" il francese chiudendo, almeno per ora, il suo approdo tra le Merengues.

"La rosa è molto buona così. Siamo completi" ha detto Ancelotti in conferenza stampa dopo il successo per 2-0 contro lo United dell'ex nerazzurro Onana, parole che di certo non faranno piacere a Mbappé che nelle scorse ore è stato categorico con l'Al Hilal. No secco, infatti, del francese a sedersi al tavolo per le trattative che porterebbero a un contratto faraonico, con la speranza di potersi liberare a zero per convolare a nozze col club più ambito: il Real Madrid.

Dalla Spagna, fronte societario, tutto tace e la strategia sarebbe chiara. Un vero e proprio nascondino di Florentino Perez e dei Blancos che attendono di capire qualcosa in più sul futuro di Mbappé che da giorni ha portato all'esasperazione massima il Psg. Il braccio di ferro infatti va avanti da settimane, col francese che non ha intenzione di rinnovare da una parte e dall'altra il club transalpino che non ha intenzione, né tanto meno voglia, di perderlo a zero la prossima estate. Vedi anche Mercato Napoli, gli arabi dell'Al Hilal vogliono Osimhen che è volato a Parigi

E alla finestra c'è proprio il Real Madrid che si sfrega le mani, così come lo stesso Mbappé, consapevole che se le cose dovessero andare come previsto, a gennaio sarebbe libero di accordarsi con qualsiasi club. Ed ecco che quelle di Ancelotti potrebbero essere soltanto parole di circostanza, volte a non alimentare il clima infuocato che Parigi vive negli ultimi giorni a causa di Mbappé, ma frasi di chi sa di avere i favori del giocatore dalla sua. E con qualche mese di attesa può piazzare il colpo, quello più clamoroso, a zero.