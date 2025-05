Marco Pellegrino, difensore di proprietà del Milan in prestito all'Huracan, si è confessato a gianlucadimarzio.com: "In estate vorrei rientrare al Milan per restare, anche se so che non sarà semplice. Con il club ho un ottimo rapporto e spero possano vincere la Coppa Italia. E ai tifosi dico di avere fiducia in me: voglio prendermi il Milan".