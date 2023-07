Napoli, gli arabi dell'Al Hilal vogliono Osimhen che è volato a Parigi

NAPOLI

Per L'Equipe è il centravanti nigeriano, che è a Parigi in vacanza, il nuovo obiettivo del club saudita

© Getty Images Mbappé dice no, l'Al Hilal vira su Osimhen: ambizioni e soldi certo non mancano al club saudita. Così il centravanti del Napoli sostituisce l'attaccante del Psg nei desiderata della società che ha già acquistato Milinkovic-Savic dalla Lazio e Koulibaly dal Chelsea, almeno secondo quanto scrive oggi il quotidiano transalpino L'Equipe: i milioni destinati all'acquisto del francese verranno dirottati sul nigeriano, non tutti i 300 destinati al Paris ma una somma comunque clamorosa, di quelle che non si possono rifiutare, molto prossima ai 180 milioni fissati dal presidente del Napoli De Laurentiis per dare il via libera alla cessione. Il fatto, poi, che in queste ore il nigeriano sia a Parigi, sta aumentando la preoccupazioni dei tifosi azzurri.

In realtà Osimhen ama la Capitale francese e ci va spesso in vacanza. Il fatto poi che sia partito senza l’agente Roberto Calenda, fa capire che non è lì per trattare il suo futuro. Certo, la coincidenza è notevole ma gli indizi non portano in quella direzione.

L'interesse di vari club per il nigeriano è risaputa ma il club campione d'Italia sta trattando il suo prolungamento di contratto sino al 2027. Che poi Osimhen decida di accettare la corte saudita o che come Mbappé preferisca declinare l'offerta puntando ad altre soluzioni (l'attaccante transalpino aspetta sempre il Real Madrid e il nigeriano potrebbe esserne proprio il sostituto al Psg) è una possibilità concreta. Così come non è però da escludere che la trattativa possa avere una evoluzione rapidissima come avvenuto con Milinkovic Savic. La situazione è dunque in pieno divenire e nessuno scenario - ribadisce L'Equipe - può essere al momento escluso.