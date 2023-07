Mbappé, ormai è guerra aperta con il Psg: si rifiuta di incontrare l’Al-Hilal

BRACCIO DI FERRO

L'attaccante francese non ha nessuna intenzione di trasferirsi in Arabia, nonostante il club parigino vorrebbe incassare i soldi del club saudita

L’Al-Hilal ha provato in tutti i modi a portare Kylian Mbappé in Arabia. Il fuoriclasse del Psg, però non sente ragioni: non ha la minima intenzione di lasciare l'Europa. I dirigenti sauditi, a Parigi per l’acquisto di Malcom dello Zenit di San Pietroburgo, hanno cercato di incontrare Mbappé per convincerlo a sposare il loro progetto. L’entourage del giocatore non ha nemmeno voluto incontrare i rappresentanti dell’Al-Hilal.

L’Al-Hilal ha messo sul piatto la bellezza di 300 milioni di euro per il Paris Saint Germain. Mbappé, però, ha subito fatto capire, attraverso i social, di non essere interessato al trasferimento. Il campione francese non ha la minima intenzione di esibirsi in un campionato di basso livello, visto che è ancora nel pieno della carriera e non sul viale del tramonto come Cristiano Ronaldo. Il sogno di Mbappé, non è un mistero, è un futuro al Real Madrid.