Mancini, fatta con l'Al Sadd: contratto fino a maggio 2026

L'Al Sadd è il club più prestigioso e vincente del Qatar, vanta 18 titoli nazionali, tra cui gli ultimi due, e due Champions League asiatiche. Nel 1989 è stato il primo club appartenente al mondo arabo a vincerla e nel 2011 si è ripetuto, guadagnandosi anche la qualificazione al Mondiale per Club, dove sconfisse i tunisini dell'Esperance ai quarti per poi arrendersi al Barça di Guardiola in semifinale. Proprio la Champions è il grande obiettivo della società, che con Mancini alla guida vorrebbe tornare a fare la voce grossa dopo anni difficili in campo internazionale: il debutto avverrebbe il 25 novembre in casa degli emiratini dell'Al Wahda.