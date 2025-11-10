Logo SportMediaset

Mercato
NUOVA AVVENTURA

Mancini, fatta con l'Al Sadd: contratto fino a maggio 2026

L'ex ct azzurro a Doha già a metà settimana, scelto per tornare a primeggiare anche nella Champions asiatica

di Daniele Pezzini
10 Nov 2025 - 17:59
© Getty Images

© Getty Images

Roberto Mancini riparte dal Qatar. L'ex ct della Nazionale è pronto a rimettersi in gioco con una nuova avventura nel Golfo, dopo quella deludente sulla panchina dell'Arabia Saudita: è praticamente definito, infatti, il suo passaggio ai qatarioti dell'Al Sadd, con cui firmerà un contratto fino a maggio 2026. Secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe essere a Doha già a metà settimana per mettere tutto nero su bianco.

Il Mancio era stato contattato dagli emiri già da qualche settimana, ma aveva deciso di prendere tempo in attesa di una chiamata da parte di qualche club italiano. Nessuna soluzione l'aveva però convinto appieno e alla fine ha deciso di sciogliere le riserve e accettare la proposta di Al Thani.

Chi sono i qatarioti dell'Al Sadd

L'Al Sadd è il club più prestigioso e vincente del Qatar, vanta 18 titoli nazionali, tra cui gli ultimi due, e due Champions League asiatiche. Nel 1989 è stato il primo club appartenente al mondo arabo a vincerla e nel 2011 si è ripetuto, guadagnandosi anche la qualificazione al Mondiale per Club, dove sconfisse i tunisini dell'Esperance ai quarti per poi arrendersi al Barça di Guardiola in semifinale. Proprio la Champions è il grande obiettivo della società, che con Mancini alla guida vorrebbe tornare a fare la voce grossa dopo anni difficili in campo internazionale: il debutto avverrebbe il 25 novembre in casa degli emiratini dell'Al Wahda.

mancini
qatar

