Fiorentina-Mancini, mai vicini. L'ex ct pronto a ripartire dal Qatar: firma a un passo con l'Al Sadd

Dopo l'esperienza con l'Arabia Saudita il "Mancio" è pronto a rimettersi in gioco in Qatar accettando una ricca proposta

di Max Cristina
06 Nov 2025 - 13:16

Roberto Mancini è pronto a rimettersi in gioco su una panchina, ma non quella della Fiorentina. L'ex ct della Nazionale, dopo la fine anticipata della ricca esperienza alla guida della selezione saudita e aver sfiorato la panchina del Nottingham Forest, è a un passo dalla firma con l'Al Sadd, club qatariota.

Il tecnico di Jesi è stato anche avvistato in tribuna per il match tra la formazione di casa e l'Ah Ahli in Qatar e, come riportato da Orazio Accomando, è pronto a siglare un ricco accordo con il club attualmente al settimo posto in Qatar Super League e al decimo in AFC Champions League.

Vani, ma soprattutto non efficaci, i pensieri e i presunti contatti della Fiorentina per un nuovo ritorno di Roberto Mancini sulla panchina viola che sembra ora destinata a Vanoli dopo l'esonero di Pioli. Le parti non sono mai state vicine e nel futuro dell'ex ct c'è ancora il caldo dei paesi arabi.

