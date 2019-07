Ibrahimovic consiglia lo United: "Non ha senso tenere Pogba"

L'ASSIST

Compagni di squadra al Manchester United, Zlatan Ibrahimovic si schiera dalla parte di Pogba per quanto riguarda le voci di mercato. Il centrocampista francese starebbe spingendo da settimana per una cessione, ma i Red Devils per il momento non hanno ceduto al corteggiamento di diversi club europei. Una strategia sbagliata secondo Ibra: "Se non vuole restare, non ha senso tenerlo. Bisogna lasciarlo andare via e prendere qualcuno che voglia giocare per lo United". La squadra ideale di Ibra? 11 Zlatan





Un'opinione di cui probabilmente la dirigenza dello United avrebbe fatto volentieri a meno, ma che Ibra - impegnato nell'All Star Game della MLS contro l'Atletico Madrid - non ha tenuto per sé. "Il club deve capire cosa sia meglio, ma la situazione è complicata. Non ha molto senso tenerlo se non vuole restare". Un assist per Paul Pogba insomma, con cui divide il procuratore Mino Raiola. Sul centrocampista francese c'è forte l'interesse del Real Madrid.