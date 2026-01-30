Caos Marsiglia: ore decisive per De Zerbi, che vuole lasciare. Il club prova a convincerlo a restare

La brutta sconfitta per 3-0 in casa del Bruges e la rocambolesca eliminazione in Champions League dopo il gol al 98' del portiere Trubin in Benfica-Real Madrid rischiano quindi di lasciare cicactrici profonde in casa Olympique Marsiglia. Nonostante una squadra in piena lotta per il piazzamento Champions in Ligue 1 (il Marsiglia è terzo a quota 38 punti, a - 5 dal Lens secondo e -7 dalla capolista Psg), il futuro di Roberto De Zerbi resta in bilico. Dopo le schermaglie con i giornalisti locali ("Fossi francese, per voi sarebbe diverso. Per molti di voi conta il passaporto, ma io non ho padroni"), da De Zerbi erano arrivate parole durissime in seguito al 3-0 subito dal Bruges: "Io sono il responsabile, ma tutti dobbiamo farci un esame di coscienza".