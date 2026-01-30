francia

Caos Marsiglia: ore decisive per De Zerbi, che vuole lasciare. Il club prova a convincerlo a restare

Dopo il 3-0 col Bruges e le dure parole nel post partita, l'allenamento era stato guidato dal vice: situazione ancora in bilico

30 Gen 2026 - 12:47
Sono ore decisive all'Olympique Marsiglia dopo che ieri Roberto De Zerbi non si era presentato all'allenamento della squadra in seguito alla disfatta contro il Bruges in Champions League che era costata l'eliminazione europea. La seduta, a due giorni dalla sfida di sabato sul campo del Paris FC, era stata condotta dal viceallenatore Andrea Maldera. Il tecnico italiano, dopo un lungo meeting notturno col club, pare ancora intenzionato a voler andare via e resta viva l'ipotesi risoluzione consensuale anche se l'Olympique sta cercando di convincerlo a restare.

La brutta sconfitta per 3-0 in casa del Bruges e la rocambolesca eliminazione in Champions League dopo il gol al 98' del portiere Trubin in Benfica-Real Madrid rischiano quindi di lasciare cicactrici profonde in casa Olympique Marsiglia. Nonostante una squadra in piena lotta per il piazzamento Champions in Ligue 1 (il Marsiglia è terzo a quota 38 punti, a - 5 dal Lens secondo e -7 dalla capolista Psg), il futuro di Roberto De Zerbi resta in bilico. Dopo le schermaglie con i giornalisti locali ("Fossi francese, per voi sarebbe diverso. Per molti di voi conta il passaporto, ma io non ho padroni"), da De Zerbi erano arrivate parole durissime in seguito al 3-0 subito dal Bruges: "Io sono il responsabile, ma tutti dobbiamo farci un esame di coscienza".

