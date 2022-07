Christian Eriksen ha firmato con il Manchester United 13 mesi dopo il problema al cuore

AFFARE FATTO

Il centrocampista danese commenta la decisione: "Il posto perfetto per me"

Il 12 giugno 2021 il giorno più brutto della sua vita, a tanto così dalla morte in campo per un problema cardiaco. Poi il lieto fine, l'intervento chirurgico e i sei mesi al Brentford per ricominciare a sentirsi calciatore. Christian Eriksen ora è di nuovo pronto a palcoscenici importanti e per le prossime tre stagioni, la durata del suo nuovo contratto, il Manchester United sarà la sua squadra, Old Trafford la sua casa.

L'ex centrocampista dell'Inter, che i nerazzurri sono stati costretti a svincolare nella passata stagione per le norme della Figc che vietano il tesseramento di giocatori con problemi cardiaci anche se aiutati meccanicamente come nel caso di Eriksen, ha firmato un contratto di tre anni con i Red Devils.

"Ho ancora grandi ambizioni e tanto da conquistare. Questo è il posto perfetto per me - ha commentato -, il Manchester United è un club speciale e non vedo l'ora di iniziare".