Chelsea, mercato da record non solo in entrata: cessioni da oltre 200 milioni

Gli anni delle spese folli del Chelsea per il mercato in entrata sono parzialmente un ricordo. Perché se è vero che quest'anno i Blues hanno portato a termine operazioni da oltre 300 milioni, i londinesi si sono resi protagonisti di cessioni capaci di portare nelle casse del club oltre 200 milioni. Gli esuberi della rosa di Enzo Maresca, infatti, hanno dato nuova linfa al club, cessioni che rimpinguano l'economia della società che ogni anno non bada a spese. Da Madueke a Joao Felix, Kepa e Bettinelli quest'anno per il Chelsea anche il mercato in uscita fin qui è da record, ma non è ancora finita.