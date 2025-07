Joao Felix all'Al Nassr per 50 milioni: dietro l'affare monstre la regia di CR7

Incredibile trasferimento per Joao Felix all'Al Nassr. Non tanto per l'aspetto tecnico, quanto per quello economico. Dopo sei mesi in prestito al Milan non proprio memorabili con più cartellini gialli che gol, l'ex enfant prodige portoghese è passato dal Chelsea al club saudita per ben 50 milioni di euro. Una cifra stellare considerate le prestazioni degli ultimi anni del giocatore. Ma non è tutto qui. In Saudi League, infatti, Joao Felix guadagnerà 17,5 milioni di euro netti a stagione. Affare monstre dietro cui ci sarebbe non solo il suo agente Jorge Mendes, ma anche la regia del connazionale Cristiano Ronaldo, sempre più al centro del progetto Al Nassr dopo il faraonico rinnovo di contratto e desideroso di ampliare la colonia portoghese al suo fianco in vista anche dei Mondiali.